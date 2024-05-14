Çin ve Rusya arasında yeni bir yük treni rotası açıldı

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SHİJİAZHUANG, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Cangzhou kentinde bulunan Huanghua Limanı ile Rusya'nın başkenti Moskova'yı birbirine bağlayan yeni bir uluslararası yük treni rotası Pazartesi günü faaliyete başladı.

Cangzhou Ganghai Lojistik Şirketi Başkanı Ma Fengxiang, Huanghua Limanı'ndan hareket eden yük treninin, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Erenhot sınır limanından geçerek yaklaşık 15 günde 8.000 kilometreyi aşkın yol kat edip Rusya'ya ulaşacağını söyledi.

Tren, otomobil parçaları ve mekanik ekipman da dahil olmak üzere yaklaşık 20 milyon yuan (yaklaşık 2.82 milyon ABD doları) değerinde 50 TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) mal konteyneri ile yüklü.

Çin'in kuzeyinde önemli bir nakliye merkezi konumundaki Huanghua Limanı, halihazırda dünya genelinde 40'tan fazla ülke ve bölgede 200'den fazla limanla ticaret yapıyor.