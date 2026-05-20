Çin ve Rusya\'dan Ebedi Dostluk Sergisi

BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve resmi ziyaret amacıyla Çin'de bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Beijing'de iki ülke arasındaki ebedi dostluğu anmak üzere düzenlenen fotoğraf sergisini ziyaret etti.

Büyük Halk Büyük Salonu'nda düzenlenen sergiye Xinhua Haber Ajansı ve Rusya'nın TASS Haber Ajansı ev sahipliği yaptı.

Birlikte sergiyi gezen Xi ve Putin son yıllarda iki ülke arasındaki dostane etkileşim ve işbirliğini yansıtan önemli anlara yeniden tanıklık etti.

Büyük Çin-Rusya dostluğu davasının, tarihin eğilimi ve zamanın gidişatına uygun olduğunu belirten iki lider, bu sarsılmaz dostluğun istikrarlı ve sürdürülebilir şekilde büyümeye kesinlikle devam edeceğini ve daha da büyük başarılarla öne çıkan yeni bir sayfa açacağını ifade etti.