Çin ve Rusya Güçlü İşbirliği Vurguladı

Güncel

JOHANNESBURG, 21 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Görüşmede Çin- Rusya ilişkileri ele alındı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, perşembe günü gerçekleşen görüşmede yeni dönem için Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının daha üst seviyelere ve daha geniş boyutlara doğru ilerlediğini söyledi.

Karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinde istikrarlı ilerlemeyi sürdüren Çin ve Rusya'nın aynı zamanda yakın ve etkin stratejik koordinasyon içinde olduğunu belirten Wang, iki tarafın her iki ülke ve halklarının ortak çıkarlarının korunması ve küresel çok kutupluluk sürecinin ilerletilmesinde de önemli rol oynadığını ifade etti.

Wang, iki ülke lideri tarafından varılan önemli mutabakatı tam anlamıyla hayata geçirmek ve Çin-Rusya ilişkilerini daha da ilerletmek üzere yeni yılda Rusya ile çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Lavrov ise üst düzey temasları artırmak, ekonomi, ticaret, finans, kültür ve diğer alanlarda tatbiki işbirliğini derinleştirmek ve Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının daha da gelişmesini teşvik etmek üzere Çin ile çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

Hem Rusya hem Çin'in çok kutupluluğu savunduğunu ve karmaşık ve çalkantılı bir dünyada dengeleyici güçler olarak öne çıktıklarını ifade eden Lavrov, Rusya'nın Çin'in ortaya koyduğu küresel inisiyatifleri son derece takdir ettiğini, iki ülke arasındaki yüksek düzeyli karşılıklı güvene değer verdiğini ve BRICS mekanizması, Shanghai İşbirliği Örgütü, Birleşmiş Milletler, G20 ve diğer platformlarda Çin ile iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeyi sürdürmeye istekli olduğunu söyledi.

İki taraf ayrıca Ortadoğu'daki durum da dahil olmak üzere her iki tarafın ilgi alanına giren uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunarak tutumlarını ifade etti.