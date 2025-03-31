Çin ve Rusya, Kargo Gemisi Kurtarma Çalışmalarına Başladı

NEVELSK, 31 Mart (Xinhua) -- Çin ve Rusya, Rusya'nın Sahalin Adası'nın Nevelsk kenti yakınlarında karaya oturan Çin kargo gemisi Anyang-2'yi kurtarma çalışmalarını aktif şekilde yürütüyor.

Çin'in Vladivostok Başkonsolosluğu'ndan pazar günü yapılan açıklamaya göre kısa süre önce Rusya'nın Sahalin bölgesine ulaşan Çin görev gücü, geminin kurtarma operasyonunu koordine etmek üzere yerel Rus hükümet yetkilileri ve kurtarma ajanslarıyla istişarelerde bulunuyor.

Açıklamada kurtarma planının bir sonraki aşamasının taslağı için çalışmaları sürdüren tarafların petrolün taşınmasına ilişkin niyet mektubu imzaladığı belirtildi.

Çin konsolosluğu yetkilileri, karaya oturan gemiye çıkarak mürettebatı ziyaret etti. An itibarıyla 20 kişiden oluşan mürettebatın tamamının sağlık durumlarının iyi olduğu, dış dünyayla iletişimlerinin sorunsuz şekilde devam ettiği ve yeterli miktarda yiyecek ve içme suyuna sahip olduğu kaydedildi.

9 Şubat günü erken saatlerde şiddetli bir fırtınanın ardından Sahalin Adası'nın Nevelsk Limanı yakınlarında karaya oturan kargo gemisinde yaklaşık 50 ton dizel ve 700 ton ağır akaryakıt bulunuyor. Sahalin Valisi, kazanan ardından çevre sularda herhangi bir kirlilik tespit edilmediğini söyledi.