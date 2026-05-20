Çin ve Rusya Liderlerinden İş Birliği Vurgusu
20.05.2026 19:18
Li Qiang ve Putin, ikili işbirliğini derinleştirmek ve stratejik ilişkileri güçlendirmek istedi.

BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in başkenti Beijing'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Li çarşamba günkü görüşmede, giderek çalkantılı hale gelen uluslararası konjonktürde Çin-Rusya ilişkilerinin istikrarını ve öngörülebilirliğini sürdürdüğünü söyledi.

Li, iki ülke liderlerinin ortaya koyduğu stratejik rehberliğin izinden yürümek ve ikili işbirliğini yeni seviyelere taşımak üzere Rusya'yla çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Li, ticareti genişletmek, güncellenen ikili yatırım anlaşmasını hayata geçirmek ve enerji, tarım, bağlantı imkanları ve yeşil ve düşük karbonlu kalkınma gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmek üzere Rus tarafıyla işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Li, bir yandan Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi'nin güvenli, istikrarlı ve yüksek kaliteli gelişimini sağlarken, aynı zamanda Kuşak ve Yol işbirliği ile Avrasya Ekonomik Birliği arasındaki uyumu güçlendirmek üzere Rus tarafıyla birlikte çalışmaya istekli olduklarını dile getirdi.

İki tarafa gençlik, kültür, turizm ve spor gibi alanlarda etkileşim ve işbirliğini derinleştirme çağrısında bulunan Li, Rusya ile çok taraflı platformlarda koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Putin ise Çin ile yakın üst düzey etkileşimi sürdürmeye, iki ülke başbakanlarının düzenli toplantı mekanizmasına tam işlerlik kazandırmaya ve ticaret, enerji, tarım, ulaştırma, lojistik, sanayi, dijital ekonomi, yapay zeka ve bilimsel-teknolojik inovasyon gibi alanlarda işbirliğini ilerletmeye istekli olduklarını söyledi.

Putin, Rusya-Çin Eğitim Yılları inisiyatifini halklar arası etkileşimleri genişletmeye yönelik bir fırsat olarak değerlendireceklerini belirtti.

Kaynak: Xinhua

