Çin ve Rusya'nın Diplomatik İlişkileri 75 Yaşında

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BEİJİNG, 9 Ekim (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Çin- Rusya Beşeri Bilimler İşbirliği Komitesi Başkanı Shen Yiqin, Çin'in başkenti Beijing'deki Rus Büyükelçiliği'nde Çin ve Rusya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen resepsiyonda bir konuşma yaptı, 8 Ekim 2024. (Fotoğraf: Ding Lin/Xinhua)