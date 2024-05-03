Çin ve Sırbistan Arasındaki Dostluk Zamanla Güçleniyor

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BELGRAD, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Sırbistan Büyükelçisi Li Ming, değişen uluslararası görünüme rağmen Çin ve Sırbistan arasındaki sarsılmaz dostluğun zamanla güçlendiğini ve sürekli yeni bir canlılık kazandığını belirtti.

Li, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Çin ve Sırbistan'ın yüksek kaliteli Kuşak ve Yol İnisiyatifi işbirliğinde ve modernleşme yolunda el ele verdiklerini belirterek, iki ülkenin kalkınmasının halklarına fayda getirdiğini ifade etti.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in daveti üzerine Avrupa ülkesine sekiz yıl aradan sonra ilk kez resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Xi'nin 2016 yılındaki ziyaretinde Sırbistan'ın, Çin'in Orta ve Doğu Avrupa'daki ilk kapsamlı stratejik ortağı haline geldiğini ifade eden Li, ikili ilişkilerin sürekli olarak yeni ve yüksek seviyelere taşınmasıyla iki cumhurbaşkanının son yıllarda birçok vesileyle bir araya geldiğini, ayrıca yazışma ve telefon görüşmeleriyle temasları sürdürdüğünü vurguladı.

Çin ve Sırbistan'ın birbirlerinin temel çıkarlarını ve başlıca kaygılarını her zaman kararlılıkla desteklediğini, birbirlerini anladığını, uluslararası ve bölgesel meselelerde benzer görüşleri paylaştığını, ayrıca çok taraflı platformlarda yakın koordinasyonu sürdürdüğünü belirten Li, Sırbistan'ın Çin'in önerdiği üç büyük küresel inisiyatifi desteklediğini ifade etti.

İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği verimli sonuçlar verirken, 2016 yılında 596 milyon ABD doları olan ikili ticaret değeri 2023 yılında 4,35 milyar ABD dolarına yükseldi. Çin, 2022 yılında Sırbistan'ın en büyük doğrudan yatırım kaynağı konumuna geldi.

Li, iki ülke liderinin vardığı önemli uzlaşının rehberliğinde, iki ülkenin ekonomik kalkınmasına güçlü ivme kazandırmak ve halklarına fayda sağlamak amacıyla, iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşması ve Kuşak ve Yol İşbirliği Orta Vadeli Eylem Planı gibi mekanizmalardan yararlanmak; ticaret, yatırım ve altyapı inşaatı gibi geleneksel alanlarda işbirliğini derinleştirmek ve teknolojik inovasyon, dijital ekonomi ve yeşil dönüşüm gibi gelişmekte olan alanlarda işbirliği potansiyelini keşfetmek üzere Sırbistan ile birlikte çalışacaklarını söyledi.

Li, Xi'nin Sırbistan ziyareti sırasında Vucic ile birlikte iki ülkenin ortak ilgi alanına giren uluslararası ve bölgesel meselelerin yanı sıra ikili ilişkiler hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulunacağını, ikili ilişkileri geliştirmenin yollarını araştıracağını, bu ilişkilerin gelecekteki gelişiminin gidişatını belirleyeceğini ve iki ülke arasındaki tatbiki işbirliğini zenginleştireceğini belirtti.