Çin ve Sırbistan İşbirliğini Güçlendiriyor

BELGRAD, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin ile Sırbistan arasında yeni dönemde ortak geleceğe sahip bir topluluk inşası yönünde imzalanan deklarasyonun birinci yıldönümünü kutlamak ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesindeki ikili işbirliğini güçlendirmek üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da üst düzey bir diyalog toplantısı gerçekleştirildi.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin uzun vadede Sırbistan için önemine ve küresel etkisine dikkat çeken Sırbistan İlerici Parti Başkanı Milos Vucevic etkinlikte yaptığı konuşmada, inisiyatifi "kıtaları, kültürleri ve ekonomileri birbirine bağlayan bir köprü" ve kalkınma ve refahın ana güçlendiricilerinden biri olarak niteledi.

Çin yatırımlarının Sırbistan'ın ekonomisine büyük güç verdiğini, istihdam yarattığını ve altyapı modernizasyonu sağladığını ve işbirliğinin kültür, eğitim ve bilim alanlarında genişlediğini kaydeden Vucevic, inovasyon, yeşil ekonomi ve dijitalleşme alanlarında işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını belirtti.

Çin'in Sırbistan Büyükelçisi Li Ming, iki ülke arasındaki siyasi güvenin güçlü olduğunu vurgulayarak, sık sık üst düzey etkileşimler gerçekleştirildiğini ve çok taraflı forumlarda yakın iletişimin sürdüğünü belirtti. Li, "Küresel boyutta değişimlerin yaşandığı ve zorlukların arttığı bir dönemde Çin ve Sırbistan birbirlerinin temel çıkarlarına güçlü destek vermiş, çok taraflı forumlarda yakın koordinasyon sağlamış ve sarsılmaz dostluklarının muasır değerini ortaya koymuştur" dedi.

Li, Belgrad-Budapeşte demiryolu gibi önemli projelerde kaydedilen ilerlemeye dikkat çekerek, altyapı, madencilik ve enerjinin yanı sıra yeşil enerji, yapay zeka ve üst düzey imalat gibi yeni nesil işbirliği alanlarının genişlediğini vurguladı.

Kuşak ve Yol Enstitüsü tarafından düzenlenen etkinliğe Çin ve Sırbistan'dan yetkililer, diplomatlar, akademisyenler ve iş dünyası temsilcileri dahil yaklaşık 100 kişi katıldı.