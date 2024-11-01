Çin ve Slovakya İlişkileri 75. Yılını Kutluyor

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BEİJİNG, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, başkent Beijing'de Slovakya Başbakanı Robert Fico ile bir araya geldi.

Xi, Cuma günü gerçekleşen görüşmede içinde bulunduğumuz yılın Çin ile Slovakya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü olduğunu hatırlatarak, iki ülke arasındaki geleneksel dostluğun üç çeyrek asır boyunca gelişip canlılığını koruduğunu, çeşitli alanlardaki işbirliğinin verimli sonuçlar verdiğini ve iki ülke halkına somut faydalar sağlandığını belirtti.

"Çin-Slovakya ilişkilerini, iki ülkenin gelecekteki kalkınma ihtiyaçlarını karşılayacak ve ikili işbirliğine yeni ve güçlü bir ivme kazandıracak stratejik ortaklığa yükseltmeye karar verdik" diyen Xi, ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açmak ve ilişkileri bir üst seviyeye çıkarmak üzere Slovakya ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.