Çin ve Tayland'dan Ortak Tatbikat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin ve Tayland'dan Ortak Tatbikat

Çin ve Tayland\'dan Ortak Tatbikat
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin ve Tayland, Ağustos'ta 'Şahin Vuruşu-2026' ortak hava kuvvetleri tatbikatı yapacak.

BEİJİNG, 30 Temmuz (Xinhua) --Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Çin ile Tayland'ın ağustos ayında Tayland'da "Şahin Vuruşu-2026" ortak hava kuvvetleri tatbikatı düzenleyeceğini duyurdu.

Jiang perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin'in tatbikata farklı tipte uçakların yanı sıra karada konuşlu hava savunma birlikleri de dahil olmak üzere çeşitli askeri unsurlar göndereceğini söyledi.

Jiang, iki tarafın hava savunması ile insani yardım ve afetlere müdahale senaryolarını içeren ortak tatbikatlar gerçekleştireceğini de belirtti.

Sözcü, iki ülke hava kuvvetleri arasında düzenlenen bu türdeki dokuzuncu eğitim faaliyeti olan tatbikatın, Çin ile Tayland arasındaki geleneksel dostluğu ve tatbiki işbirliğini daha da derinleştirmeyi amaçladığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ağustos, Tayland, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Tayland'dan Ortak Tatbikat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de tarihi istifa dalgası: Belediye başkanları bir bir gidiyor CHP’de tarihi istifa dalgası: Belediye başkanları bir bir gidiyor
Kayıp babanın akıbeti, çocukları öldürülünce ortaya çıktı Kayıp babanın akıbeti, çocukları öldürülünce ortaya çıktı
Eczaneyi bastı, sahibini darp edip ilaçları çaldı Eczaneyi bastı, sahibini darp edip ilaçları çaldı
Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı
Eski Trabzonsporlu Trezeguet’ten Salah’a: Beşiktaş’a git Eski Trabzonsporlu Trezeguet'ten Salah'a: Beşiktaş'a git
“CHP’de seçmen verileri çalındığı“ iddiasıyla ilgili iki gözaltı "CHP'de seçmen verileri çalındığı" iddiasıyla ilgili iki gözaltı

15:28
Beklenen uygulama hayata geçti Depozito iadesinde yeni dönem
Beklenen uygulama hayata geçti! Depozito iadesinde yeni dönem
14:48
Ece Erken’den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
Ece Erken'den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
14:34
Siyaseti bırakan Davutoğlu’nun “Erdoğan“ hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun "Erdoğan" hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
14:30
İran’ın en güçlü silahı savaş meydanına indi ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
14:24
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
14:06
Erdal Beşikçioğlu’nu zora sokacak dosya Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 16:06:29. #7.12#
SON DAKİKA: Çin ve Tayland'dan Ortak Tatbikat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.