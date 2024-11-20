Çin ve Vietnam Başbakan Yardımcıları Wuzhen'de Buluştu

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HANGZHOU, 20 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi Ding Xuexiang, 2024 Dünya İnternet Konferansı Wuzhen Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'de bulunan Vietnam Başbakan Yardımcısı Le Thanh Long ile Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Wuzhen kentinde bir araya geldi, 19 Kasım 2024. (Fotoğraf: Yan Yan/Xinhua)