Çin ve Vietnam'dan Enerji ve İşbirliği Vurgusu

Çin, Asya ekonomilerinin, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle enerji tedarikinde sıkıntılar yaşadığı bir dönemde Vietnam'a, işbirliğini ve dayanışmayı artırma, tek taraflılığa ve korumacılığa birlikte karşı çıkma mesajı verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi, ülkesini ziyaret eden Vietnam Devlet Başkanı ve Vietnam Komünist Partisi (VKP) Genel Sekreteri To Lam ile bir araya geldi.

Şi, görüşmede, uluslararası durum nasıl değişirse değişsin Çin'in daima Vietnam ile ilişkilerini öncelik olarak göreceğini, iki ülke arasında dostluk, işbirliği ve karşılıklı dayanışmayı sürdürerek kapsamlı stratejik işbirliğini ilerletmeyi istediklerini belirtti.

Çin ve Vietnam'ın barış, işbirliği ve kalkınma bayrağının taşıyıcıları olarak küresel sorunlara yanıt vermesi gerektiğine işaret eden Şi, tek taraflılığa ve korumacılığa birlikte karşı çıkma, küresel serbest ticaret sisteminin, sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını ve işleyişini birlikte savunma çağrısında bulundu.

Vietnam lideri To Lam ise ülkesinin Çin ile iyi ilişkiler kurmayı nesnel bir gereklilik, stratejik bir seçim ve temel öncelik olarak gördüğünü vurgulayarak, ülkesinin ticaret, yatırımlar, demir yolları ve diğer altyapı alanında işbirliğini geliştireceğini, kara sınırlarını daha iyi yöneteceğini ve denizde barışı koruyacağını ifade etti.

Orta Doğu'daki savaş ve enerji tedariki sorunları

Vietnam lideri, Asya ekonomilerinin ABD'nin gümrük tarifeleri nedeniyle dış ticarette zorluklarla karşılaştığı ve Orta Doğu'daki savaşın enerji tedarikinde yol açtığı kesintilerden olumsuz etkilendiği bir dönemde Çin'i ziyaret ediyor.

Vietnam, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl "karşılıklı tarifeler" adı altında ticaret ortaklarına getirdiği ek gümrük vergilerinden en çok etkilenen ülkelerden biri olmuştu. Trump, karşılıklı tarifeler kapsamında Vietnam'a ek yüzde 46 gümrük vergisi ile en yüksek tarifelerden birini getirmişti.

Washington yönetimi ile yürütülen müzakereler sonucu ek gümrük vergisi yüzde 20'ye düşürülürken, Vietnam, sanayi ve tedarik zincirleri arasında sıkı bağları olan Çin ile ticaretini kontrol altına almayı taahhüt etmişti.

Öte yandan petrolünün yüzde 85'ini Orta Doğu'dan ithal eden Vietnam, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla enerji sıkıntısı yaşarken, Çin, rafine petrol ihracatını yasaklamasına rağmen Vietnam'a petrol sağlamıştı.

Devlet başkanlığına seçildikten sonra ilk ziyaretini Çin'e yaptı

Geçen ay devlet başkanlığına seçilen Vietnamlı lider, ilk dış ziyaretini Çin'e yaptı.

To Lam, Vietnam Komünist Partisinin (VKP) eski Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong'un 2024'te hayatını kaybetmesinin ardından partinin lideri olmuştu.

VKP'nin ocakta düzenlediği 14. Ulusal Kongre'de partinin liderlik makamı olan genel sekreterliğe yeniden getirilen 68 yaşındaki lider, Vietnam Ulusal Meclisinin martta yaptığı oylamada da devlet başkanlığına seçilmişti.

Komünist partilerin tek başına iktidar olduğu iki ülkeden Çin'de devlet başkanlığı ve parti genel sekreterliği yetkileri tek kişide toplanırken, Vietnam'da parti genel sekreterinin belirleyici, devlet başkanının ikincil yetki sahibi olduğu bir hükümet sistemi uygulanıyordu. Ancak son 3 yıldaki yolsuzluk soruşturmalarının sonucu siyasi tasfiyeler ve eski Genel Sekreter Nguyen'in vefatının ardından, Vietnam'ın da yetkilerin tek elde toplandığı, Çin'e benzer bir iktidar düzenini benimsediği gözleniyor.

Çin ve Vietnam; Küba, Laos ve Kuzey Kore ile dünyada komünist rejimle yönetilen 5 ülke arasında yer alıyor.