Çin ve Vietnam Ekonomik İşbirliğini Genişletiyor

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BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Vietnam'la ekonomik ve ticari işbirliğini artıracaklarını söyledi.

He, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında Çin'in Vietnam'ın en büyük ticaret ortağı, Vietnam'ınsa Çin'in Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) içindeki en büyük ticaret ortağı olduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi, Ocak- Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6 artarak 190,38 milyar ABD dolarına ulaştı.

Vietnam, Çin için önemli yurtdışı yatırım adreslerinden biri konumunda. İlk sekiz ayda Çinli işletmelerin Vietnam'daki doğrudan yatırımları, 1,97 milyar dolara ulaşarak hızlı büyüme ivmesini sürdürdü.

Sözcü, bilişim teknolojisi, yeni enerji ve dijital ekonomi gibi yükselen alanlardaki işbirliğinin genişletilerek sınır ötesi ekonomik işbirliği bölgelerinin kurulmasının incelenip pilot uygulamaya başlanacağını dile getirdi.

He, tarım ve su ürünlerinin yanı sıra imal edilen endüstriyel ürünlerin ticaretinin genişletilmesi amacıyla iki ülkenin işletmelerine, Çin Uluslararası İthalat Fuarı, Çin İthalat ve İhracat Fuarı ve Çin-ASEAN Fuarı gibi platformlardan tam olarak yararlanma konusunda destek verileceğini vurguladı.

He, tedarik zincirleri ve bölgesel ekonomik entegrasyona yönelik işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik önlemlerin alınacağını da sözlerine ekledi.