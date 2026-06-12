Çin ve Yeni Zelanda Ticaret Anlaşmasında İlerleme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin ve Yeni Zelanda Ticaret Anlaşmasında İlerleme

12.06.2026 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin ve Yeni Zelanda, hizmet ticaretine yönelik müzakerelerde mutabakata vardı. İkili ilişkiler güçleniyor.

BEİJİNG, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Yeni Zelanda ile Çin-Yeni Zelanda Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında hizmet ticaretine yönelik negatif listeye ilişkin müzakereleri ortaklaşa ilerletme konusunda mutabakata vardıklarını söyledi.

He perşembe günkü basın toplantısında, Çin-Yeni Zelanda Ortak Ticaret ve Ekonomi Komisyonu'nun 34. toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. He, iki tarafın, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği ve Dünya Ticaret Örgütü gibi platformlarda iletişim ve işbirliğini geliştirmeye devam etme ve kurallara dayalı çok taraflı bir ticaret sistemini destekleme konusunda anlaştığını belirtti.

He, 5 Haziran'da Beijing'de düzenlenen toplantıda tarafların, hem ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi hem de bölgesel ve çok taraflı alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda derinlemesine görüş alışverişinde bulunduğunu ifade etti.

He, bakanlık olarak, iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklık inşa edilmesine daha fazla katkıda bulunmak amacıyla ortak komisyon mekanizmasından tam anlamıyla yararlanmak, ikili ekonomik ve ticari işbirliğini daha da geliştirmek ve bölgesel ve çok taraflı gündemleri ilerletmek üzere Yeni Zelanda Ticaret Bakanlığı ile çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Yeni Zelanda Ticaret Anlaşmasında İlerleme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Cem Su Cem Su:
    lafta kaldı yine herkes böyle harika anlaşmalar imzalıyo ama pratik ortada yok 0 0 Yanıtla
  • Filiz Peşe Filiz Peşe:
    bu anlaşmaların detayları ne kadar açık tutuldu bilmiyorum ama genelde böyle ticaret anlaşmalarında her taraf kendi çıkarını düşünüyor merak ediyorum Yeni Zelanda ne kazandı ne kaybetti buradan böyle haberler çoktan duyuyoruz da sonuç olarak insanların cebine yansıyan ne oluyor o hiç anlaşılmıyor 0 0 Yanıtla
  • Enver Aydın Enver Aydın:
    sonunda birisinin aklı başına geldi ticaret yapmalıyız ya işte böyle işler ilerler Çin ile anlaşmaları güzel oldu 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu’ya hak ettiği cevabı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi
İsmail, Merih’in Ronaldo’yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı İsmail, Merih'in Ronaldo'yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı
Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi
Esrarengiz olay Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu Esrarengiz olay! Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu
CHP Parti Meclisi’nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu CHP Parti Meclisi'nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı’yı çıldırttı Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı

11:53
A Milli Takım’ı çok hafife aldı Avustralyalı futbolcudan olay sözler
A Milli Takım'ı çok hafife aldı! Avustralyalı futbolcudan olay sözler
11:27
Muharrem İnce’den Özel’i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi
Muharrem İnce'den Özel'i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi?
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
11:10
Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
11:05
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
10:40
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 12:13:28. #7.13#
SON DAKİKA: Çin ve Yeni Zelanda Ticaret Anlaşmasında İlerleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.