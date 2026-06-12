Çin ve Yeni Zelanda Ticaret Anlaşmasında İlerleme

BEİJİNG, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Yeni Zelanda ile Çin-Yeni Zelanda Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında hizmet ticaretine yönelik negatif listeye ilişkin müzakereleri ortaklaşa ilerletme konusunda mutabakata vardıklarını söyledi.

He perşembe günkü basın toplantısında, Çin-Yeni Zelanda Ortak Ticaret ve Ekonomi Komisyonu'nun 34. toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. He, iki tarafın, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği ve Dünya Ticaret Örgütü gibi platformlarda iletişim ve işbirliğini geliştirmeye devam etme ve kurallara dayalı çok taraflı bir ticaret sistemini destekleme konusunda anlaştığını belirtti.

He, 5 Haziran'da Beijing'de düzenlenen toplantıda tarafların, hem ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi hem de bölgesel ve çok taraflı alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda derinlemesine görüş alışverişinde bulunduğunu ifade etti.

He, bakanlık olarak, iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklık inşa edilmesine daha fazla katkıda bulunmak amacıyla ortak komisyon mekanizmasından tam anlamıyla yararlanmak, ikili ekonomik ve ticari işbirliğini daha da geliştirmek ve bölgesel ve çok taraflı gündemleri ilerletmek üzere Yeni Zelanda Ticaret Bakanlığı ile çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.