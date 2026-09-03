Çin, Vietnam'a Xisha Adaları yanıtında egemenliğinin tartışılmaz olduğunu bildirdi - Son Dakika
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Çin, Vietnam'a Xisha Adaları yanıtında egemenliğinin tartışılmaz olduğunu bildirdi

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Xisha Qundao'nun Çin'in öz toprağı olduğunu ve bu konuda ihtilaf bulunmadığını belirtti. Vietnam'ın egemenlik iddiasına karşılık Guo, Çin'in adalardaki inşaat faaliyetlerinin egemenlik hakkı kapsamında olduğunu ve Vietnam'ın sorumsuz açıklamalarda bulunma hakkı olmadığını söyledi.

BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Xisha Qundao'nun Çin'in öz toprağı olduğunu ve bununla ilgili herhangi bir ihtilaf bulunmadığını söyledi.

Vietnam Dışişleri Bakanlığı sözcüsü kısa süre önce yaptığı açıklamada, Vietnam'ın Xisha Qundao üzerinde egemenlik sahibi olduğunu iddia etmiş ve yabancı ülkelerin söz konusu adalarda Vietnam'ın izni olmaksızın yürüttüğü tüm faaliyetleri, "tamamen yasadışı ve geçersiz" diye nitelendirmişti.

Perşembe günkü basın toplantısında, Vietnam Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün söz konusu açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Guo, "Çin'in kendi topraklarındaki gerekli inşaat faaliyetleri tamamen Çin'in egemenliği kapsamındadır ve Vietnam tarafının bu konuda sorumsuz açıklamalarda bulunma hakkı yoktur" dedi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, Vietnam'a Xisha Adaları yanıtında egemenliğinin tartışılmaz olduğunu bildirdi - Son Dakika

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