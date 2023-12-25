Çin, Vivo yöneticilerine Hindistan\'da konsolosluk koruması sağlayacak

Çin, Hindistan'da para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo'nun yöneticilerine konsolosluk koruması ve desteği sağlayacağını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Hindistan'ın, "Çinli şirketlere eşit, adil, şeffaf ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı sağlayacağını" umduklarını ifade etti.

Çin hükümetinin olayı yakından izlediğini, Çinli şirketlerin meşru haklarını ve çıkarlarını koruyacağını vurgulayan Sözcü Mao, "Çin'in Hindistan'daki büyükelçiliği ve konsoloslukları, söz konusu kişilere yasal koruma ve destek sağlayacaktır." dedi.

Hindistan'ın mali suçlarla mücadele kurumu Muhafaza Direktörlüğü (ED), Vivo'nın ülkedeki biriminin üst yöneticiliğini (CEO) vekaleten sürdüren Çin vatandaşı Hong Şuçüen ile Mali İşler Direktörü (CFO) Harinder Dahiya ve Mali Danışman Hemant Muncal'i 23 Aralık'ta gözaltına almıştı.

Para Aklamanın Önlenmesi Yasası kapsamında yürütülen soruşturmada geçen yıl Vivo-Hindistan'ın ofislerinde aramalar yapılmış ve biri Çin vatandaşı dört kişi yurt dışına yasa dışı para aktarılmasına aracılık ettikleri suçlamasıyla mahkemeye çıkarılmıştı.

Hint makamları, Vivo'nun Hindistan'da elde edilen gelirlerini Çin vatandaşları ve Hint şirketlerini kullanarak Çin'e transfer ederek büyük miktarda vergi ödemekten kaçındığını iddia ediyor.