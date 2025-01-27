Çin Vize Politikasını Kolaylaştırıyor

SHANGHAİ, 27 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı'nda giriş kayıt kartlarını dolduran yabancı turistler, 26 Ocak 2025.
Çin, vize muafiyeti politikalarını kolaylaştırmaya devam ederken, ülkenin zengin kültürel geleneklerini keşfetmek isteyen yabancı ziyaretçilerin Bahar Bayramı seyahat akımına katılımında büyük bir artış kaydedildi. (Fotoğraf: Tang Siqi/Xinhua)
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