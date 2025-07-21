Çin, Wells Fargo Yöneticisinin Ülkeyi Terkine İzin Vermedi

BEİJİNG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'li Wells Fargo bankasının üst düzey yöneticisi Mao Chenyue'nin, hakkında devam eden ceza davası soruşturması nedeniyle şimdilik Çin'den ayrılmasına izin verilmediğini söyledi.

Guo, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında Çin kolluk kuvvetlerinin Mao'ya ülke dışına çıkış yasağı getirmiş olduğunu söyledi.

Guo, Çin yasaları uyarınca soruşturma devam ettiği sürece Mao'nun ülkeyi terk etmesinin mümkün olmadığını ve soruşturmada işbirliği yapmakla yükümlü olduğunu ifade etti.

"İster Çinli ister yabancı uyruklu olsun Çin'deki tüm bireyler Çin yasalarına uymak zorundadır" diyen Guo, Mao'nun yasal haklarının soruşturma süresince yasalara uygun olarak korunacağını vurguladı.

Guo, "Bunun münferit bir adli vaka olduğunu vurgulamak isterim. Çin, her zaman olduğu gibi diğer ülke vatandaşlarının Çin'e seyahat etmelerini ve Çin'de iş yapmalarını memnuniyetle karşılamaktadır ve bu kişilerin yasal hak ve çıkarlarını yasalara uygun olarak koruyacaktır" dedi.