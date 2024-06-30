Çin, Xinjiang'da Nadir Metal Madeni Sanayi Parkı Projesini Tamamladı

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URUMQİ, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Hotan ilindeki nadir metal madeni sanayi parkında yer alan 220 kilovatlık enerji nakil ve dönüşüm projesi Cumartesi günü tamamlandı.

Çin Devlet Elektrik Şebekesi Şirketi'ne göre, toplam yatırım tutarı yaklaşık 586 milyon yuan (yaklaşık 82,2 milyon ABD doları) olan proje ovalar, çöller ve dağları içine alan 210 kilometre alanı kapsıyor. Proje 220 kilovatlık bir trafo merkezi ve 560 kuleden oluşuyor. En yüksek kule deniz seviyesinden 5.390 metre yükseklikte bulunuyor. Kule, ülkenin güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nin Xigaze kentinde bulunan daha önceki en yüksek kuleden 47,3 metre daha yüksek.

İletim hatlarının yaklaşık yüzde 40'ı 4.000 metre rakımın üzerinde yer alıyor. Bunların 5 kilometrelik bir alandaki bölümü ise 5.000 metre rakımın üzerinde. Bölgede kaya düşmeleri, seller, fırtınalar, rüzgar ve kum gibi sebepler inşaat sürecinin zorlu geçmesine ve yavaşlamasına neden olmuştu.

İnşaatına Şubat 2023'te başlanan projenin Temmuz sonunda faaliyete geçmesi bekleniyor. Proje sorumlusuna göre tüm süreç boyunca hassas plato ekolojisine tamamen özen gösterildi ve toprak erozyonunu önlemek için uygun bitkiler ekildi.