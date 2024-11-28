Çin Yabancı Turistleri Ağırlamaya Hazırlanıyor - Son Dakika
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Çin Yabancı Turistleri Ağırlamaya Hazırlanıyor

Çin, yabancı turistlerin seyahatlerini kolaylaştıracak vize muafiyeti ve gelişmiş hizmetler sunuyor.

28.11.2024 14:26
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BEİJİNG, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning yabancı turistlerin seyahatlerini kolaylaştırmaya devam edeceklerini belirterek, tüm ülkelerden insanların Çin'i ziyaret etmesi, ülkenin farklı cazibesini deneyimlemesi ve kalkınma sürecinin getirilerini paylaşmasından memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Mao çarşamba günkü basın toplantısında Çin'in geçen yılın sonundan bu yana 38 ülke için vize muafiyeti politikaları uyguladığını ve an itibarıyla 25 ülke ile kapsamlı karşılıklı vize muafiyeti politikalarının bulunduğunu açıkladı.

Sözcü, ülkede ikamet eden yabancılar için iş ve yaşam koşullarını daha rahat ve konforlu hale getirmeye yönelik önlemler alındığını belirtti.

Mao, Beijing, Shanghai ve Guangdong gibi kent ve eyaletlerde yabancı ziyaretçiler için mobil ödeme, banka kartı ve nakit hizmetlerinin iyileştirildiğini ve çevrimiçi alışveriş ve ulaşım kolaylığını artıran hizmetler sunulduğunu vurguladı.

Sözcü, Çinli telekom operatörlerinin yabancı ziyaretçilerin ülkedeki 5G ağlarına daha kolay erişmesini sağlamak için yabancılara yönelik hizmetlerini geliştirip yeni paketler sunduğunu ve çeşitli kentlerindeki idari makamların yabancıların çalışma ve oturma izinlerini daha kolay ve tek bir yerden halledebilecekleri özel hizmet noktaları açtığını ifade etti.

Mao, dünyanın dört bir yanından insanların Çin'in cazibesini deneyimlemesinden ve kalkınma getirilerini paylaşmasından memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua

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