Çin, yabancı uyruklu kişilerin ülkeye girişini kolaylaştıracak önlemler uygulamaya koydu

BEİJİNG, 11 Ocak (Xinhua) -- Çin Ulusal Göç İdaresi, yabancı uyruklu kişilerin iş, eğitim ve turizm amacıyla ülkeye girişlerini kolaylaştıracak bir dizi önlemin uygulamaya konulduğunu duyurdu.

İdareden yapılan açıklamaya göre Perşembe günü itibarıyla geçerli olan yeni önlemler arasında ticari işbirliği, etkileşimler, yatırım, girişimcilik, akraba ziyareti ve kişisel meseleler gibi diplomatik ve resmi olmayan amaçlarla Çin'e gelen ya da Çin'de kalan yabancı uyruklu kişiler için liman vizesi uygulama şartlarının gevşetilmesi ve yerel göç departmanlarında vize süresini uzatma, değiştirme ve vize alma hizmetleri sunulması yer alıyor.

Yabancı uyruklu kişiler Beijing, Shanghai, Hangzhou, Xiamen ve Guangzhou gibi kentlerde yer alan dokuz büyük havalimanında sınır kontrol prosedürlerinden geçmeden 24 saat transit geçiş imkanına kavuşuyor.

İdare, ihtiyaç duyan yabancı uyruklu kişilere birden fazla giriş hakkı tanıyan vizelerin de sağlanacağını ve Çin'de kalan yabancı uyruklu kişiler için vize belgesi başvuru şartlarının kolaylaştırıldığını da bildirdi.

İdare, göç yönetimi hizmet ve politikalarında reform ve inovasyonu sürekli olarak ilerletme, iş ortamını iyileştirme ve yeni kalkınma modelinin oluşturulmasına katkıda bulunma sözü verdi.