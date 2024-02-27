Çin, Yabancı Yatırımcılara Daha İyi Hizmetler Sunmaya Devam Edecek

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BEİJİNG, 27 Şubat (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, ülkenin yabancı yatırımcılara daha iyi hizmetler sunmaya devam edeceğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan He, Pazartesi günü başkent Beijing'de Singapurlu Royal Golden Eagle (RGE) Grubu Başkanı Sukanto Tanoto ile görüşmesinde söz konusu açıklamayı yaptı. Görüşmede iki taraf Çin'in ekonomik kalkınması, derinleşen reform ve dışa açılım ile Çin'deki yabancı işletmelerin gelişimi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

He, Çin'in ekonomik toparlanmasının olumlu yönde hızlandığını ve yeni kalkınma modeli inşasının hız kazanarak Çin'deki yabancı işletmeler için daha fazla fırsat yarattığını kaydetti.

He, "Piyasa odaklı, hukuka dayalı ve dünya standartlarında bir iş ortamı inşa etmeye ve yabancı yatırımcılara daha iyi hizmetler sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Sukanto Tanoto ise Çin pazarı ve gelişim olanakları hakkında iyimser olduğunu ve Çin'deki yatırımlarını genişletmeyi sürdüreceğini ifade etti.