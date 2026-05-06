Çin Yabancı Yatırımlara Açık
06.05.2026 00:51
Çin Başbakan Yardımcısı He, Jardine Matheson ile buluşarak yabancı yatırımları teşvik etti.

BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Jardine Matheson da dahil olmak üzere daha fazla yabancı şirketin, Çin ile işbirliğini derinleştirip karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları elde etmek üzere Çin'e yatırım yapmasından memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan He salı günü Çin'in başkenti Beijing'de Jardine Matheson Yönetim Kurulu Başkanı Ben Keswick ile bir araya geldi.

He, 15. Beş Yıllık Plan döneminde (2026-2030) yüksek standartlı dışa açılımı kararlılıkla genişletip yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik ederek, yabancı şirketlere yönelik daha geniş pazar fırsatları yaratacaklarını ifade etti.

He, Jardine Matheson da dahil olmak üzere daha fazla yabancı şirketin Çin ile işbirliğini derinleştirmesi, Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'nin kalkınma sürecine katılması ve karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları elde etmesinden memnuniyet duyacaklarını vurguladı.

Keswick ise Jardine Matheson olarak Çin'in kalkınma potansiyeline güven duyduklarını söyledi. Keswick, Çin pazarındaki varlıklarını daha da güçlendirmeye, Çin'deki yatırımlarını istikrarlı şekilde artırmaya ve İngiltere ile Çin arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin sürdürülebilir ve sağlıklı gelişimine katkıda bulunmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Xinhua

