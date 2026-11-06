Çin, Yaogan-51 07-09 uydu grubunu Long March 2C roketiyle Şiçang'dan fırlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Çin, Yaogan-51 07-09 uydu grubunu Long March 2C roketiyle Şiçang'dan fırlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Çin, Yaogan-51 07-09 uydu grubunu Long March 2C roketiyle Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlattı. Uydular planlanan yörüngeye yerleşti; fırlatma Long March ile yapılan 675. görev oldu ve uyduların bilimsel deneyler ve elektromanyetik çevre tetkiki için kullanılacağı belirtildi.

Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan" sınıfı yer gözlem uydularını uzaya gönderdi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Yaogan-51 07-09 uydu grubu, Long March 2C roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 675. fırlatma görevi oldu.

Uzaktan algılama özelliğine sahip uyduların, bilimsel deneyler ve elektromanyetik çevre tetkiki için kullanılacağı kaydedildi.

Çincede "Yaogan", "uzaktan algılama" anlamına geliyor. Bazı kaynaklar, bu sınıftaki uyduların askeri amaçlı keşif uyduları olduğunu, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun uzay, siber ve elektronik harpten sorumlu Stratejik Destek Gücü tarafından kontrol edildiğini öne sürüyor.

Kaynak: AA
Çin Halk CumhuriyetiTeknolojiGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor
Bütün köy yasta Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı Bütün köy yasta! Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı
Saniyeler içinde küle döndü “Ölümün de hayırlısı“ dedirten olay Saniyeler içinde küle döndü! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de... Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu Şimdi üniversite sıralarında Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu! Şimdi üniversite sıralarında
13:05
8 kişinin öldüğü katliamda kahreden detay Kızının öldüğünü televizyondan öğrendi
8 kişinin öldüğü katliamda kahreden detay! Kızının öldüğünü televizyondan öğrendi
13:03
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı! Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
13:00
8 kişilik katliamda öğretmene yürek yakan veda Eşinin feryatları kahretti
8 kişilik katliamda öğretmene yürek yakan veda! Eşinin feryatları kahretti
12:35
Fatma Betül’ün 15 Eylül’deki paylaşımın bakın Önce övdü, sonra vurgun yaptı
Fatma Betül'ün 15 Eylül'deki paylaşımın bakın! Önce övdü, sonra vurgun yaptı
11:43
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
10:32
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 13:38:36. #.0.3#
SON DAKİKA: Çin, Yaogan-51 07-09 uydu grubunu Long March 2C roketiyle Şiçang'dan fırlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android