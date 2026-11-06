Çin, Yaogan-51 07-09 uydu grubunu Long March 2C roketiyle Şiçang'dan fırlattı

Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan" sınıfı yer gözlem uydularını uzaya gönderdi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Yaogan-51 07-09 uydu grubu, Long March 2C roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 675. fırlatma görevi oldu.

Uzaktan algılama özelliğine sahip uyduların, bilimsel deneyler ve elektromanyetik çevre tetkiki için kullanılacağı kaydedildi.

Çincede "Yaogan", "uzaktan algılama" anlamına geliyor. Bazı kaynaklar, bu sınıftaki uyduların askeri amaçlı keşif uyduları olduğunu, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun uzay, siber ve elektronik harpten sorumlu Stratejik Destek Gücü tarafından kontrol edildiğini öne sürüyor.