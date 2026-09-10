Çin, Yaogan-53 ve Yaogan-56 uydu gruplarını başarıyla yörüngeye yerleştirdi
Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-4B roketiyle iki yeni nesil uzaktan algılama uydu grubunu uzaya fırlattı. Yaogan-53 ve Yaogan-56 gruplarına ait uydular önceden belirlenmiş yörüngelere başarıyla yerleştirildi; fırlatma, Uzun Yürüyüş serisinin 666. uçuş görevi oldu.
JİUQUAN, 10 Eylül (Xinhua) -- Çin, ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden iki yeni nesil uzaktan algılama uydusu grubunu uzaya fırlattı.
Uzun Yürüyüş-4B taşıyıcı roketiyle Beijing saatiyle 17.00'de fırlatılan Yaogan-53 ve Yaogan-56 gruplarına ait uydular, önceden belirlenmiş yörüngelere başarıyla yerleştirildi.
Uydu ağırlıklı olarak bilimsel deneyler, arazi kaynaklarına yönelik araştırmalar, mahsul verim tahminleri ile afet önleme ve etkilerini azaltma çalışmalarında kullanılacak.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 666. uçuş görevi oldu.
Kaynak: Xinhua
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