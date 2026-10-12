Çin, yapay zeka değişimine uyum için istihdam inisiyatifi başlattı, Li Zhong açıkladı - Son Dakika
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Çin, yapay zeka değişimine uyum için istihdam inisiyatifi başlattı, Li Zhong açıkladı

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Çin, yapay zeka değişimine uyum için istihdam inisiyatifi başlattı, Li Zhong açıkladı
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Çin, yapay zeka ve diğer yükselen teknolojilerin istihdam üzerindeki etkilerini ele almak için yeni bir inisiyatif başlattığını duyurdu. Bakan Yardımcısı Li Zhong, bunun teknolojinin sorumlu gelişimini teşvik edeceğini ve nitelikli istihdamı güçlendireceğini belirtti.

BEİJİNG, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin, işgücünü hızlı teknolojik değişimlere uyumlu hale getirme çalışmaları kapsamında yeni bir inisiyatif başlatıldığını duyurdu. Söz konusu hamle, yapay zeka alanındaki gelişmeler karşısında istihdamı teşvik etmeyi hedefliyor.

Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Li Zhong cumartesi günkü açıklamasında yeni inisiyatif kapsamında Çin'in, yapay zeka ve diğer yükselen teknolojilerin istihdam üzerindeki etkilerini aktif şekilde ele alacağını belirtti. Li, böylelikle teknolojinin sorumlu şekilde gelişimini teşvik edeceklerini ve nitelikli istihdamı güçlendireceklerini söyledi.

Yapay zeka kaynaklı değişimlere uyum sağlamak, Çin'in istihdam politikasının giderek daha önemli bir parçası haline geldi. Bu yıl yayımlanan çok sayıda resmi belgede, teknolojik ilerlemelerden yararlanmanın yanı sıra istihdamı desteklemeye yönelik tedbirler de ana hatlarıyla ortaya koyuldu.

2026 yılı hükümet çalışma raporunda, yapay zeka alanındaki gelişime daha iyi uyum sağlayarak, istihdam ve girişimciliği kolaylaştıracak daha etkin önlemlerin alınması taahhüdüne yer verildi.

İstihdam öncelikli stratejinin uygulanmasına yönelik beş yıllık planda da yapay zeka gelişmeleri karşısında istihdamın teşvik edilmesi kilit bir görev olarak tanımlanarak, yapay zeka uygulamaları aracılığıyla yeni iş imkanları yaratılması ve geleneksel sektörlerdeki potansiyelin değerlendirilmesi çağrısında bulunuldu.

Çin'in temel yapay zeka sektörünün büyüklüğü 1,2 trilyon yuanı (yaklaşık 178,23 milyar ABD doları) aşarken, sektörde faaliyet gösteren işletme sayısı 6.200'ün üzerine çıktı. Kilit öneme sahip sektörlerde yapay zeka kullanım oranı ise yüzde 80'i geçti.

Çin, istihdam fırsatları yaratmak amacıyla yapay zekanın yanı sıra, yükselen sektörler ile geleceğin sektörlerini de büyütmeyi hedefliyor.

Çin, son beş yılda yapay zeka eğitmenliği ve karbon emisyonu yöneticiliği dahil 72 yeni mesleği, ülkenin resmi meslek sınıflandırma sistemine dahil etti. Yetkililer, 2026'nın başından bu yana 11 yeni meslek kolunu daha duyurdu.

Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yetkilisi Wu Liduo da cumartesi günü yaptığı açıklamada, yapay zeka, dijital ekonomi, yeşil ve düşük karbonlu kalkınma ile modern hizmetler gibi yükselen alanlara odaklanarak yeni mesleklerin belirlenmesine yönelik düzenli bir mekanizma kuracaklarını söyledi.

Wu, 15. Beş Yıllık Plan döneminde (2026-2030) 200'den fazla ulusal mesleki standart hazırlamayı veya revize etmeyi planladıklarını belirtti.

Güncel verilere göre Çin, bu yılın ilk dokuz ayında 10,52 milyon yeni kentsel istihdam yaratarak yıllık hedefinin yüzde 87,7'sini gerçekleştirdi. Ankete dayalı kentsel işsizlik oranı ise yılın ilk sekiz ayında ortalama yüzde 5,2 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Xinhua
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