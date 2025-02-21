Çin, Yapay Zeka Suistimallerine Karşı Yeni Kampanya Başlatıyor

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BEİJİNG, 21 Şubat (Xinhua) -- Çin Siber Uzay İdaresi, yapay zekanın kötüye kullanımıyla mücadele çalışmalarına odaklanarak çevrimiçi suistimalleri ele almak üzere ülke çapında yürütülecek 2025 kampanyasına ilişkin planları açıkladı.

Ülkenin siber uzay düzenleyici kurumu olan idarenin cuma günü yaptığı açıklamaya göre önerilen yapay zeka önlemleriyle yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin daha sıkı denetimi sağlanacak ve yapay içeriklerin açıkça etiketlenmesi zorunlu kılınacak. Önlemler, yanlış bilgi yaymak veya "İnternet Su Ordusu" aracılığıyla kamuoyunu manipüle etmek için yapay zeka kullanımına yönelik yaptırımları da artıracak. "İnternet Su Ordusu" çevrimiçi ortamda yorum yapmak için ödeme alan internet kullanıcılarını ifade ediyor.

İdare, daha temiz ve daha güvenli bir çevrimiçi ortam yaratmak amacıyla son yıllarda başlatılan ve her yıl düzenlenen 2025 "Qinglang" girişimini de başlatmaya hazırlanıyor.

Sosyal medya fenomenleri tarafından yayılan yanlış bilgileri engellemek, kısa video platformlarında yürütülen kötü niyetli pazarlamayla mücadele etmek, işletmelere zarar veren doğrulanmamış söylentileri engellemek ve özellikle yaz tatili sırasında çocukları çevrimiçi ortamdan korumak bu girişimin başlıca hedefleri arasında yer alıyor.

Önceki yıllarda yürütülen kampanyaların ihlallere yönelik etkili caydırıcılık sağladığını ve sorunlu platform ve hesapların kaldırılmasını mümkün kıldığını kaydeden idare, 2025 girişiminin bu kampanyaların başarısını daha da ileri taşıyacağını belirtti.