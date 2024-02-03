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Çin, yapay zeka teknolojisiyle çalışan ilk ticari hiper uyduyu yörüngeye gönderdi - Son Dakika
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Çin, yapay zeka teknolojisiyle çalışan ilk ticari hiper uyduyu yörüngeye gönderdi

Çin, yapay zeka teknolojisiyle çalışan ilk ticari hiper uyduyu yörüngeye gönderdi

Çin, dünyada yapay zeka teknolojisiyle çalışan ilk ticari hiper uydu olan 'Xingshidai-18'ı yörüngeye gönderdi. Guoxing Havacılık ve Uzay Teknolojisi Şirketi tarafından üretilen bu uydu, Smart Dragon-3 roketiyle fırlatıldı ve Mısır'ın NExSat-1 uydusunu da taşıdı.

03.02.2024 23:07
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Çin, dünyada yapay zeka teknolojisiyle çalışan ilk ticari "hiper uydu"sunu yörüngeye yolladı.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, "Xingshidai-18" (Rongpiao) adlı uydu, Smart Dragon-3 (SD-3) roketiyle, Tayyüen Uydu Fırlatma Merkezi tarafından, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletindeki Yangciang şehri açıklarından yerel saatle 11.06'da fırlatıldı.

Mısır'ın NExSat-1 uydusunu da taşıyan söz konusu roket, yörüngeye yollandı.

Guoxing Havacılık ve Uzay Teknolojisi Şirketi tarafından üretilen "Xingshidai-18" uydusu, dünyanın yörüngesine yollanan ilk yapay zeka ile çalışan ticari uydu oldu.

Kaynak: AA

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