Çin, yapay zeka ve biyotıpta 40 teknoloji için ihracat kısıtlamasını görüşe açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Çin, yapay zeka ve biyotıpta 40 teknoloji için ihracat kısıtlamasını görüşe açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, ihracatı kısıtlanan teknolojiler kataloğunu revize etmek için kamuoyu görüşü toplamaya başladı. Yapay zeka, biyotıp ve fotovoltaik alanlarında 40 teknolojiyi kapsayan revizyonla ihracat öncesi kayıt da getirilecek; görüşler 16 Ekim-15 Kasım 2026 arasında alınacak.

BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, ihracat yasağı veya kısıtlamasına tabi teknolojiler kataloğunda yapılacak revizyona ilişkin kamuoyunun görüşünü alma sürecini başlattı. Revizyon kapsamında yapay zeka, biyotıp ve fotovoltaik alanlarındaki bazı teknolojilerin listeye eklenmesi planlanıyor.

Bakanlıktan cuma günü yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı ile Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başlatılan düzenleme, söz konusu üç alandaki 40 teknolojiyi kapsıyor.

Açıklamada, söz konusu teknolojiler için eş zamanlı olarak ihracat öncesi kayıt yönetiminin de uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu teknolojiler için eş zamanlı olarak ihracat öncesi kayıt uygulamasının da hayata geçirileceği belirtildi.

Kamuoyunun görüşleri 16 Ekim-15 Kasım 2026 tarihleri arasında alınacak. Revizyona ilişkin ayrıntılar ise Ticaret Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alıyor.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiYapay ZekaTeknolojiİhracatEkonomiGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci Rusya hepsini zorla askere alacak Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci! Rusya hepsini zorla askere alacak
Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül’den ilk açıklama Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama
Nereden nereye Üniversite okumak için Türkiye’ye geldi, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı Nereden nereye! Üniversite okumak için Türkiye'ye geldi, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
Son üç seçimi bilen şirketin anketi Görenler tabloya bir daha bakıyor Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
18:38
İstanbul’da hafta sonu da eğitime yağış molası Yüz yüze yapılacak dersler ve sınavlar ertelendi
İstanbul'da hafta sonu da eğitime yağış molası! Yüz yüze yapılacak dersler ve sınavlar ertelendi
18:21
İstanbul’da şaşkına çeviren görüntü: Trafikte karşısına çıkan balığa yol verdi
İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü: Trafikte karşısına çıkan balığa yol verdi
18:04
Kocaeli’nde eski muhtarın cansız bedeni bulundu İki şehirde can kaybı 5’e yükseldi
Kocaeli'nde eski muhtarın cansız bedeni bulundu! İki şehirde can kaybı 5'e yükseldi
17:31
AK Parti’ye geçeceği konuşulan Alper Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Alper Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede
16:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma
16:04
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 19:11:24. #.0.2#
SON DAKİKA: Çin, yapay zeka ve biyotıpta 40 teknoloji için ihracat kısıtlamasını görüşe açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei