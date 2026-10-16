Çin, yapay zeka ve biyotıpta 40 teknoloji için ihracat kısıtlamasını görüşe açtı

Çin, yapay zeka ve biyotıpta 40 teknoloji için ihracat kısıtlamasını görüşe açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin, ihracatı kısıtlanan teknolojiler kataloğunu revize etmek için kamuoyu görüşü toplamaya başladı. Yapay zeka, biyotıp ve fotovoltaik alanlarında 40 teknolojiyi kapsayan revizyonla ihracat öncesi kayıt da getirilecek; görüşler 16 Ekim-15 Kasım 2026 arasında alınacak.
BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, ihracat yasağı veya kısıtlamasına tabi teknolojiler kataloğunda yapılacak revizyona ilişkin kamuoyunun görüşünü alma sürecini başlattı. Revizyon kapsamında yapay zeka, biyotıp ve fotovoltaik alanlarındaki bazı teknolojilerin listeye eklenmesi planlanıyor.
Bakanlıktan cuma günü yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı ile Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başlatılan düzenleme, söz konusu üç alandaki 40 teknolojiyi kapsıyor.
Açıklamada, söz konusu teknolojiler için eş zamanlı olarak ihracat öncesi kayıt yönetiminin de uygulanacağı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu teknolojiler için eş zamanlı olarak ihracat öncesi kayıt uygulamasının da hayata geçirileceği belirtildi.
Kamuoyunun görüşleri 16 Ekim-15 Kasım 2026 tarihleri arasında alınacak. Revizyona ilişkin ayrıntılar ise Ticaret Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alıyor.
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