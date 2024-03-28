Çin yapımı yeni enerjili araçlar Avrupa pazarında popülerlik kazanıyor

LAHEY, 28 Mart (Xinhua) -- BYD Louwman'ın Genel Müdürü Lucas Van Schijndel, Çin yapımı yeni enerjili araçların Avrupa pazarındaki popülerliğinin giderek arttığını belirtti.
Van Schijndel kısa süre önce Xinhua ile yaptığı söyleşide, Hollanda'da Çin yapımı elektrikli araç sayısının son üç yılda beş kat arttığını söyledi.
Louwman Group 2022 yılından bu yana Çinli otomobil üreticisi BYD ile işbirliği yapıyor. BYD Louwman'ın an itibarıyla Amsterdam ve Rotterdam da dahil olmak üzere Hollanda genelinde sekiz mağazası bulunuyor.
Van Schijndel, "Ülke genelinde bir dizi stratejik noktada yeni bayilikler açarak BYD'yi herkes için erişilebilir kılacağız" dedi.
Hollandalı tüketicilerin BYD marka otomobillerdeki kalite ve inovasyon karşısında şaşırdıklarını belirten yetkili, "Otomobiller güvende hissettiriyor ve bu hisse katkıda bulunan iyi malzemeler kullanılıyor" diye konuştu.
Van Schijndel, "Blade bataryadan, 8'i 1 arada güç aktarım mekanizmasına kadar her şey BYD çatısı altında geliştiriliyor" dedi.
Yetkili, BYD'nin hızlı ilerleyişi ve Macaristan'da fabrika açmak gibi stratejik yatırımları sayesinde Avrupa pazarında önemli bir rakip olarak konumlandığını vurguladı.
Van Schijndel, "Otomobil pazarı küresel bir pazar. Çin son yıllarda elektrikli sürüşe yoğun şekilde yatırım yapıyor. Bu nedenle, Avrupalı ve Çinli üreticiler arasında son zamanlarda pek çok işbirliği yapıldığını görmek mümkün. Nihayetinde bu durum küresel otomobil filosunun sürdürülebilirliğini güçlendiriyor" dedi.
Yetkili, özellikle Avrupa'nın odağını 2035 yılına kadar içten yanmalı motorlu araçları aşamalı olarak kullanımdan kaldırıp elektrifikasyona geçmeye kaydırması nedeniyle yeni enerjili araçları parlak bir geleceğin beklediğini ifade etti.
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