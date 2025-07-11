Çin, Yasadışı Japon Balıkçı Gemisini Uzaklaştırdı

BEİJİNG, 11 Temmuz (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Liu Dejun, Çin'in Chiwei Yu karasularına yasadışı giriş yapan bir Japon balıkçı gemisinin bölgeden uzaklaştırıldığını söyledi.

Liu, cuma günü yaptığı açıklamada geminin çarşamba günü Çin karasularına yasadışı giriş yapması üzerine Çin Sahil Güvenliğinin yasalara uygun şekilde gerekli kontrol önlemlerini aldığını, uyarıda bulunduğunu ve gemiyi bölgeden uzaklaştırdığını belirtti.

Diaoyu Dao ve bağlı adaların Çin'in doğal toprakları olduğunu vurgulayan Liu, Japonya tarafına söz konusu sulardaki tüm yasadışı faaliyetleri derhal durdurma çağrısı yaptı.

Liu, "Çin Sahil Güvenliği, Çin'in toprak egemenliğini ve deniz hak ve çıkarlarını korumak için ülkenin yetki çerçevesindeki sularda kolluk operasyonları yürütmeye devam edecektir" dedi.