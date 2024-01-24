Çin, Yatırımcı Merkezli Sermaye Piyasası Oluşturmak İçin Çaba Gösterecek

BEİJİNG, 24 Ocak (Xinhua) -- Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu Başkan Yardımcısı Wang Jianjun, ülkenin yatırımcı merkezli bir sermaye piyasası oluşturmak için daha fazla çaba göstereceğini belirtti.

Borsada son dönemde dalgalanmalar sürerken, Çarşamba günü bir röportaj veren Wang, mevcut sermaye piyasasının finansmana odaklandığı ancak yatırımcılara yeterince önem vermediği yönündeki son tartışmalarla ilgili soru üzerine, "Ancak yatırımcılar iyi korunursa müreffeh bir pazar için sağlam bir zemin oluşturulabilir" dedi.

Wang, piyasa sistemi planlamasından denetim ve yasa uygulamalarına kadar komisyonun çeşitli çalışmalarında yatırımcı merkezli anlayışı uygulayıp, yatırımcı koruma sisteminin iyileştirilmesini hızlandırma sözü verdi.

Yatırımcılar iyi korunursa "piyasanın kısa vadeli aksaklıklardan tamamen kurtulup istikrarlı ve sağlıklı yola tekrar gireceğini" söyleyen Wang, "Ekonomimizin ve borsamızın geleceğinin parlak olduğuna kesinlikle inanıyoruz" dedi.