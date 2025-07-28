Çin Yeni Alçak Yörünge Uydularını Fırlattı

TAİYUAN, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin, yeni bir alçak yörünge uydu grubunu ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletinde yer alan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarıyla uzaya gönderdi.
Pazar günü Beijing saatiyle 18.03'te modifiye edilmiş Uzun Yürüyüş-6 taşıyıcı roketiyle fırlatılan uydu grubu başarıyla yörüngeye yerleştirildi. İnternet uydu kümesini oluşturacak olan uydular, bu amaçla uzaya gönderilen beşinci uydu grubu konumunda.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 585. görevi olma özelliği taşıyor.
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