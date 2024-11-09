Çin Yeni Enerjili Araç Satışları Zirveye Çıkıyor - Son Dakika
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Çin Yeni Enerjili Araç Satışları Zirveye Çıkıyor

Çin Yeni Enerjili Araç Satışları Zirveye Çıkıyor

Ekim'de yeni enerjili binek araç satışları 1,2 milyona ulaştı, yıllık artış yüzde 56,7.

09.11.2024 16:32
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BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin'in yeni enerjili binek araç pazarı, perakende satışların yaklaşık 1,2 milyon adede ulaşmasıyla güçlü büyümesini ekim ayında da sürdürdü.

Çin Binek Otomobil Birliği'nin cuma günü açıkladığı verilere göre bu rakam, yıllık bazda yüzde 56,7'lik bir sıçramaya ve bir önceki aya göre yüzde 6,4'lük bir artışa işaret ediyor.

Ekim ayında yeni enerjili binek araç üretimi yaklaşık 1,38 milyon adede ulaşarak bir önceki yıla göre yüzde 49,9, bir önceki aya göreyse yüzde 12,6 artış gösterdi.

Verilere göre, iç pazarda popülerliğin bir göstergesi olan yeni enerjili araçların piyasaya giriş oranı geçen ay yüzde 50,1'e yükseldi.

Veriler, yılın ilk 10 ayında yeni enerjili binek otomobillerin toplam perakende satışlarının 8,33 milyon adede ulaşarak, bir önceki yıla göre yüzde 39,8 artış gösterdiğini de ortaya koydu.

İhracat tarafında ise Çin, geçen ay yıllık bazda yüzde 10,4 ve Eylül ayına kıyasla yüzde 13,7 artışla 120.000 yeni enerjili binek araç sevkıyatı gerçekleştirdi.

Çin Binek Otomobil Birliği, bu yılın ocak-ekim döneminde yeni enerjili binek araçların toplam ihracatının 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 27,7 artarak yaklaşık 1,09 milyon adede ulaştığını belirtti.

Kaynak: Xinhua

Otomobil, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

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