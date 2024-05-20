Çin, yeni enerjili araçlara yönelik küresel talebin kapasiteyi aştığını belirtti

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BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı yetkilisi He Hailin, yeni enerjili araçlara yönelik küresel talebin mevcut üretim kapasitesinin çok üzerinde olduğunu belirterek, Çin'in yeni enerjili araçlarını hedef alan "kapasite fazlası" söylemini reddetti.

Xinhua Haber Ajansı'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve tüm medyayı kapsayan bir konuşma platformu olan 5. Çin Ekonomik Yuvarlak Masa toplantısında konuşan He, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (UEA) yeni enerjili araçlara yönelik küresel talebin 2030 yılına kadar 45 milyona ulaşacağına dair tahminine atıfta bulundu. Bu rakam, 2022 yılına kıyasla talebin 4,5 kat artacağına işaret ediyor.

Ajans ayrıca, küresel elektrikli otomobil satışlarının bu yıl da güçlü seyredeceği ve yılın sonunda yaklaşık 17 milyona ulaşacağı tahmininde bulundu. Satışlar yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 2020'nin tamamında satılan araç sayısına ulaştı.

Yetkili, yeşil enerjinin geliştirilmesinin küresel bir uzlaşı konusu olduğunu belirterek, kirliliği azaltmak, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve ekolojik çevreyi iyileştirmek için yeni enerjili araç geliştirmenin ülkelerin ortak seçimi olduğunu söyledi.

Bazı ülkelerin Çin'in yeni enerji sektöründeki sözde kapasite fazlası iddialarını reddeden He, bir ülkenin üretim kapasitesinin iç talebi aşmasının küresel çapta yaygın ve normal bir olgu olduğunu, bunun o ülkenin karşılaştırmalı avantajlarını yansıttığını ve uluslararası iş bölümü ve işbirliğinden kaynaklandığını ifade etti.

He, "Piyasa ekonomisinde arz ve talep miktarı her zaman değişkenlik gösterir. Arz ve talep arasındaki denge göreceli iken bunların birbirini tutmaması ise yaygın görülür" dedi.

Yetkili, "Hızlı bir genişleme sürecinden geçen yeni enerjili araç sektörü için, yalnızca hesaplanan kapasite kullanım oranlarına dayanarak kapasite fazlası çıkarımı yapılamaz" dedi.

Kapasite fazlasını belirlemek ve ölçmek için üzerinde uzlaşılmış ve tanınmış uluslararası bir standart bulunmadığına işaret eden He, kapasite kullanım oranının bir referans göstergesi olarak kullanılabileceğini; ancak sektörün özellikleri, piyasa döngüsü, şirketlerin performansı, gelişme potansiyeli ve hem iç hem de uluslararası pazar gibi çeşitli faktörlerin dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Çin'in geniş pazar talebi, arzı güvence altına alan eksiksiz bir sanayi sistemi, sürekli teknolojik yenilik ve araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) girdisi ile büyük ve yüksek kalibreli işgücünün, yeni enerjili araç sektörünün kapsamlı rekabet avantajlarını oluşturduğu söyledi.

Yetkili, iklim değişikliğiyle mücadele etmek için tüm ülke ve bölgelerin kendi rekabet avantajlarını kullanması, açık işbirliği ile politika koordinasyonunu geliştirmesi, yenilikçi sonuçların paylaşımını teşvik etmesi, ayrıca adil rekabet ve serbest ticaret için ortam yaratması gerektiğini vurguladı.