Çin Yeni İletişim Uydu Fırlattı

WENCHANG, 30 Mart (Xinhua) -- Çin, pazar günü erken saatlerde ülkenin güneyindeki ada eyaleti Hainan'da bulunan Wenchang Uzay Fırlatma Sahası'ndan uzaya yeni bir iletişim teknolojisi test uydusu fırlattı.

Uzun Yürüyüş-7A roketiyle Beijing saatiyle 12.05'te fırlatılan uydu, önceden belirlenmiş yörüngeye yerleştirildi. Uydu esas olarak çok bantlı ve yüksek hızlı iletişim teknolojisi doğrulaması için kullanılacak.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 566. uçuş görevi oldu.