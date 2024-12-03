XİCHANG, 3 Aralık (Xinhua) -- İletişim teknolojilerine yönelik yeni bir test uydusu taşıyan Uzun Yürüyüş-3B taşıyıcı roketi, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı, 3 Aralık 2024.
Uydu yerel saatle 13.56'da fırlatıldı ve planlanan yörüngeye yerleşti. (Fotoğraf: Yang Xi/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Çin Yeni İletişim Uydusunu Fırlattı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?