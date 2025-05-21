Çin Yeni İletişim Uydusunu Fırlattı

WENCHANG, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin, ülkenin güneyindeki ada eyaleti Hainan'da yer alan Wenchang Uzay Fırlatma Sahası'ndan yeni bir iletişim uydusu fırlattı.
Salı günü Beijing saatiyle 19.50'de Uzun Yürüyüş-7A taşıyıcı roketiyle uzaya gönderilen ChinaSat 3B uydusu, önceden belirlenmiş yörüngeye başarıyla yerleştirildi.
Uydu ile ses, veri, radyo ve televizyon iletim hizmetleri sağlanacak.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş serisine ait taşıyıcı roketlerin 577. göreviydi.
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