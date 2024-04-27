Çin, Yeni Kaliteli Üretici Güçlerle Endüstriyel Güncelleme İçin Sağlam Bir Temel Attı

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BEİJİNG, 27 Nisan (Xinhua) -- Yeni kaliteli üretici güçler geliştirerek endüstriyel güncellemeye hız veren Çin, içinde bulunduğumuz yıl ve ötesinde güçlü bir toplanma ivmesi için sağlam bir temel attı.

Bu yılın ilk çeyreğinde belli alanlarda ülkenin ilerlemesini sergileyen bazı rakamlar ise şöyle:

YÜKSELEN SEKTÖRLER

Yüksek teknoloji imalat sektörü, birinci çeyrekte yüzde 7,5'lik bir büyüme sergileyerek 2023'ün dördüncü çeyreğine göre 2,6 yüzde puan hızlandı.

Yüksek teknoloji sektörlerine yatırım, önceki yıla göre yüzde 11,4 artarak güçlü büyüme sergiledi. Özellikle yüksek teknolojili imalat sektörüne yapılan yatırımlar yüzde 10,8 oranında arttı.

İlk çeyrekte yeni enerjili araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,2 gibi büyük bir oranda artarak yaklaşık 2,12 milyon adede ulaşırken, yeni enerjili araç satışları yüzde 31,8 artışla 2,09 milyon adet oldu.

YENİ ALTYAPI

Çin'de 5G baz istasyonlarının sayısı bu yılın Mart ayı sonu itibarıyla yaklaşık 3,65 milyon adede yükseldi.

Dijital ekonominin temel sektörlerinin katma değer üretiminin, 2023'te 12 trilyon yuanı (yaklaşık 1,69 trilyon ABD doları) aşarak Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 10'unu teşkil edeceği tahmin ediliyor.

YENİ HİZMETLER

Yüksek teknoloji hizmetlerinde hızlı büyüme ivmesi kaydedildi. Özellikle bilgi iletişimi, yazılım ve bilişim teknolojisi hizmetlerinin toplam katma değer üretimi, ilk çeyrekte yüzde 13,7 büyüme sergiledi.

Çevrimiçi perakende satışlar, ilk çeyrekte önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,4 büyürken fiziksel malların çevrimiçi perakende satışları yüzde 11,6 artışla tüketim mallarının perakende satışları toplamının yüzde 23,3'ünü teşkil etti.

YENİ ENERJİ

Yeni enerji tüketimi, ilk çeyrekte hızlı büyüme kaydetti ve kömür tüketim oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 1,1 yüzde puan, fosil kaynaklı olmayan enerji tüketimi oranıysa 0,8 yüzde puan arttı.