Çin Yeni Maden Keşiflerinde Büyük İlerleme Kaydetti

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BEİJİNG, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin, 2021'de başlatılan yeni maden arama kampanyasında büyük ilerleme kaydetti.

Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı, salı günü düzenlediği basın toplantısında aşırı derin sularda dünyanın ilk büyük, aşırı sığ doğalgaz sahasını keşfettiklerini ve sahadaki özgün mevcut doğalgaz miktarının 100 milyar metreküpün üzerinde tahmin edildiğini duyurdu.

Öte yandan çalışmalar kapsamında jeolojik rezervin 100 milyon ton ya da üzeri olarak tahmin edildiği 10 yeni petrol sahası ve özgün mevcut doğalgaz miktarının 100 milyar metreküp ya da üzeri olarak tahmin edildiği 19 yeni doğalgaz sahası keşfedildi.

Yeni keşfedilen 10 büyük uranyum yatağıyla Çin'deki uranyum kaynakları miktarının büyük artış sergilediğini kaydeden bakanlık, bakır, alüminyum, demir ve diğer hacim minerallerine yönelik aramalarda büyük atılımların yapıldığını ifade etti.

Bakanlık yetkilisi Xiong Zili, Çin'in dünyadaki en büyük enerji üreticisi ve tüketicisi olduğunu belirterek, istikrarlı enerji arzı ve yapısal ayarlamaların, ulusal ekonomi, halkın geçim kaynakları ve ekolojik ilerleme açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi.