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Çin, yeni sanayileşmeyi güçlü şekilde teşvik edecek - Son Dakika
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Çin, yeni sanayileşmeyi güçlü şekilde teşvik edecek

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanı Jin Zhuanglong, Çin'in modernleşmesini ileriye taşıma çabaları kapsamında ülkenin yeni sanayileşmeyi güçlü şekilde teşvik edeceğini söyledi. Jin, merkezi hükümetin ekonomiyi istikrara kavuşturmak üzere bir dizi politika uyguladığını ve yeni sanayileşmeyi teşvik etmek üzere ulusal bir konferans düzenlediğini belirtti. Ayrıca, bilimsel ve teknolojik inovasyon kabiliyetleri, geleneksel sektörlerin dönüşümü ve güncellenmesi, yeşil ve düşük karbonlu kalkınma gibi konulara da dikkat çekti.

Çin, yeni sanayileşmeyi güçlü şekilde teşvik edecek
28.12.2023 - 14:07,
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BEİJİNG, 28 Aralık (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanı Jin Zhuanglong, Çin modernleşmesini ileriye taşıma çabaları kapsamında ülkenin yeni sanayileşmeyi güçlü şekilde teşvik edeceğini söyledi.

Çarşamba günü düzenlenen bir sempozyumda konuşan bakan, Çin'in imalat sektörünün art arda 14 yıldır dünyada ilk sırada yer aldığını ve sanayileşme kalkınmasının yeni ve daha yüksek bir başlangıç noktasında bulunduğunu belirtti.

Jin, merkezi hükümetin ekonomiyi istikrara kavuşturmak üzere bu yılın başından itibaren bir dizi politikayı uygulamaya koyduğunu, yeni sanayileşmeyi teşvik etmek üzere ulusal bir konferans düzenlediğini ve kilit önemdeki sanayi zincirlerinin yüksek kaliteli kalkınmasında ilerleme kaydettiğini dile getirdi.

Bakan, Çin'in 2035 yılına kadar yeni sanayileşmeyi esas itibarıyla gerçekleştirmek üzere yeni sanayileşmeyi güçlü şekilde teşvik edeceğini ve ileri imalatın desteğiyle modern bir endüstriyel sistemin gelişimini hızlandıracağını, böylelikle Çin modernleşmesi için sağlam bir maddi ve teknolojik destek sağlayacağını vurguladı.

Jin ayrıca bilimsel ve teknolojik inovasyon kabiliyetleri, geleneksel sektörlerin dönüşüm ve güncellenmesi, yeşil ve düşük karbonlu kalkınmanın yanı sıra yükselen sektörler ve yapay zekanın mümkün kıldığı yeni sanayileşmeye de dikkat çekti.

Kaynak: Xinhua
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