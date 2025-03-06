Çin Yenilikçi İşletmelere Fon Buluşması

ANONS (Türkçe): YU JİAMİNG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
Çin yenilikçi işletmelerin gelişimini desteklemek amacıyla yakın gelecekte ulusal bir girişim sermayesi rehberlik fonu kuracak.
ANONS (Türkçe): YU JİAMİNG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:
Ülkenin en üst düzey ekonomi planlama kurumu olan Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'ndan perşembe günü yapılan açıklamaya göre Çin yenilikçi işletmelerin gelişimini desteklemek amacıyla yakın gelecekte ulusal bir girişim sermayesi rehberlik fonu kuracak.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)
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