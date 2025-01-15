Çin Yılbaşı Bayramı'na Yabancı Turist Akını

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BEİJİNG, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, yabancı turistlerin Çin'deki Bahar Bayramı'nı kutlamalarına katılıp Çin Yeni Yılı'nın coşkusunu deneyimlemesini memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

Salı günü olağan basın toplantısında "Çin'e Seyahat" trendiyle ilgili açıklamalarda bulunan Guo, Çin'in daha fazla ülkeyi vize muafiyeti programına dahil edip kolaylaştırıcı önlemleri artırmasıyla ülkeye gelen yabancı turist sayısının artmaya devam ettiğini belirtti.

Çin'in vize muafiyeti politikalarının etkisiyle ülkeye yapılan seyahatlerde görülen artışla beraber yılın başlangıcından bu yana "Çin Seyahati" giderek yükselen bir trend haline gelirken çok sayıda yabancı turist yılbaşı arifesini Çin'de geçirdi. Bazı seyahat acenteleri, bu yılki Bahar Bayramı için yabancı turistlerin yaptığı seyahat rezervasyonu sayısının, 2024 yılına göre yüzde 203 artacağını tahmin ediyor.

Sözcünün verdiği bilgilere göre 2024 yılında yabancı uyruklu kişilerin ülkeye geliş ve ülkeden gidiş seyahatleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 82,9 artarak 64,88 milyona ulaştı. Bu turistlerin 20,12 milyonu Çin'e vizesiz giriş yaparken söz konusu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 112,3 artış sergiledi. Kısa süre önce sona eren yeni yıl tatilinde ülkeye gelen yabancı uyruklu kişi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34 yükseldi.

Guo, önümüzdeki Çin Yeni Yılı olan Yılan Yılı'nın başlamasına 15 gün kaldığını belirterek bu yılki Bahar Bayramı'nın, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girmesinden sonra kutlanan ilk bayram olacağını ifade etti.

Guo, "Yabancı turistlerin Çin'deki Bahar Bayramı kutlamalarına katılmasını, Çin Yeni Yılı coşkusunu deneyimlemesini, Çin konukseverliğinin sıcaklığını hissetmesini ve Yılan Yılı'nı karşılamasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.