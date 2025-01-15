Çin Yılbaşı Bayramı'na Yabancı Turist Akını - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin Yılbaşı Bayramı'na Yabancı Turist Akını

Çin, Bahar Bayramı'nda yabancı turistlere vize muafiyetiyle katılım çağrısı yaptı.

15.01.2025 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, yabancı turistlerin Çin'deki Bahar Bayramı'nı kutlamalarına katılıp Çin Yeni Yılı'nın coşkusunu deneyimlemesini memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

Salı günü olağan basın toplantısında "Çin'e Seyahat" trendiyle ilgili açıklamalarda bulunan Guo, Çin'in daha fazla ülkeyi vize muafiyeti programına dahil edip kolaylaştırıcı önlemleri artırmasıyla ülkeye gelen yabancı turist sayısının artmaya devam ettiğini belirtti.

Çin'in vize muafiyeti politikalarının etkisiyle ülkeye yapılan seyahatlerde görülen artışla beraber yılın başlangıcından bu yana "Çin Seyahati" giderek yükselen bir trend haline gelirken çok sayıda yabancı turist yılbaşı arifesini Çin'de geçirdi. Bazı seyahat acenteleri, bu yılki Bahar Bayramı için yabancı turistlerin yaptığı seyahat rezervasyonu sayısının, 2024 yılına göre yüzde 203 artacağını tahmin ediyor.

Sözcünün verdiği bilgilere göre 2024 yılında yabancı uyruklu kişilerin ülkeye geliş ve ülkeden gidiş seyahatleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 82,9 artarak 64,88 milyona ulaştı. Bu turistlerin 20,12 milyonu Çin'e vizesiz giriş yaparken söz konusu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 112,3 artış sergiledi. Kısa süre önce sona eren yeni yıl tatilinde ülkeye gelen yabancı uyruklu kişi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34 yükseldi.

Guo, önümüzdeki Çin Yeni Yılı olan Yılan Yılı'nın başlamasına 15 gün kaldığını belirterek bu yılki Bahar Bayramı'nın, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girmesinden sonra kutlanan ilk bayram olacağını ifade etti.

Guo, "Yabancı turistlerin Çin'deki Bahar Bayramı kutlamalarına katılmasını, Çin Yeni Yılı coşkusunu deneyimlemesini, Çin konukseverliğinin sıcaklığını hissetmesini ve Yılan Yılı'nı karşılamasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Bahar Bayramı, Ekonomi, Yılbaşı, Kültür, turist, Güncel, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Yılbaşı Bayramı'na Yabancı Turist Akını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 02:49:02. #1.11#
SON DAKİKA: Çin Yılbaşı Bayramı'na Yabancı Turist Akını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.