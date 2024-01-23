Çin, Yunnan\'daki toprak kayması için 50 milyon yuanlık afet yardım fonu tahsis etti

BEİJİNG, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin, ülkenin güneybatısındaki Yunnan eyaletinde Pazartesi günü sabah saatlerinde meydana gelen toprak kayması sonrasında bölgeye toplam 50 milyon yuan (yaklaşık 7 milyon ABD doları) tutarında afet yardım fonu tahsis etti.

Acil Durum Yönetimi Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa tahsis edilen fonlar, arama ve kurtarma, afetten etkilenen insanların yeniden yerleştirilmesi, ikincil afet tespiti, hasarlı evlerin onarımı ve diğer alanlara odaklanan afet yardım ve acil kurtarma çalışmalarını desteklemek üzere kullanılacak.

Yunnan eyaletinin Zhaotong kentine bağlı Liangshui köyünde Pazartesi günü sabah 6.00 sularında meydana gelen toprak kaymasında 47 kişi göçük altında kaldığı bildirilmişti. Yerel yetkililer, Salı günü saat 14.50 itibarıyla 20 kişinin hayatını kaybettiğini ve 24 kişinin hala kayıp olduğunu teyit etti.

Kamu Güvenliği Bakanlığı ise afet yardım çalışmalarına katkı sağlamak üzere Yunnan'daki kamu güvenlik birimlerini yönlendirdi.

Bakanlık bu kurumları, arama ve yeniden yerleştirme çalışmalarında ilgili departmanlarla aktif işbirliği yapmaya ve kurtarma araçları için trafiğin açık kalmasını sağlamaya çağırdı.