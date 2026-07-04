Çınar\'da Anız Yangınına Müdahale

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde çıkan anız yangınına ekiplerce müdahale ediliyor.
Kırsal Akçomak Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedeniyle çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü.
İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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