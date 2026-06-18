Çınar'da Ekili Arazide Yangın

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde ekili arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Çınar ilçesine bağlı kırsal Karabudak ve Ballıbaba mahalleri kırsalında meydana geldi. Bölgede bulunan buğday ekili arazide, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, çevredekilerin de desteğiyle ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,