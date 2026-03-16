Çınar'ın Hayatını Kardeşi Kurtardı

ADANA'da lösemiyle mücadele eden Çınar Töre (8), kardeşi Defne'den (5) yapılan ilik nakliyle hayata tutundu. İyileşme sürecine giren Çınar, sağlığına kavuştuktan sonra futbolcu olmak istediğini söyledi.

Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde yaşayan garson Emrah ve tezgahtar Birgül Töre çiftinin iki çocuğundan Çınar, geçen yıl gece yükselen ateşi nedeniyle acil servise götürüldü. Hastanede yapılan tetkiklerde Çınar'a Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) teşhisi konuldu. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çınar Töre'nin tedavi süreci başlatılırken, ilik nakli ihtimaline karşı aile bireylerinden de kan örnekleri alındı. Yapılan incelemelerde Çınar'ın küçük kardeşi Defne'nin dokusunun uyumlu olduğu belirlendi. Aynı hastanede gerçekleştirilen nakil operasyonunun ardından Çınar Töre hayata tutundu.

'SÜREÇ ÇOK ZOR GEÇTİ'

Çınar'ın annesi Birgül Töre, çok zorlu süreçlerden geçtiklerini anlatarak, "İlk başta halsizlik, vücudunda sararma ve ateş şikayetleriyle hastaneye gittik. Kan tahlillerinin ardından doktorumuz dalağının şiş olduğunu görünce tanısını koydu ve lösemi olduğunu söyledi. Çınar'ın hastalığını ilk duyduğumuzda süreç bizim için çok zorlu başladı. Bilmediğimiz bir süreç olduğu için çok zor geçti. O dönemde ilik nakli gerekti ve kardeşinden alınan ilik nakledildi. Çınar, hastalığını ağır geçiriyordu ancak kardeşinden alınan ilikten sonra durumu daha iyiye gitti. Doktorları da hastalığı ağır atlatacağını, sonrasında ise hafifleyeceğini söyledi. Şu an durumu iyiye gidiyor, ilaç tedavisi devam ediyor. Benim için çok kötü zamanlar oldu ama artık geçiyor. Çınar şu anda ilaç tedavisi alıyor ve tedavisi evde devam ediyor. Önümüzde 3 ay daha var ardından ilaç tedavisi sonlandırılacak. Evde hep aktif haldeyiz. Çınar enerjik bir çocuk, sürekli kardeşiyle oyunlar oynuyor. Dışarı çok çıkamadığı için evde onunla sürekli vakit geçiriyoruz" dedi.

'HASTALIK SÜRECİNDE EŞİM VE BEN İŞTEN AYRILDIK'

Hastalık sürecinde, eşinin de kendisinin de çalıştıkları iş yerinden ayrılmak zorunda kaldıklarını aktaran Emrah Töre ise Defne'nin, ağabeyi Çınar'ın adeta ilacı olduğunu dile getirerek, "Çınar'ın hastalığını duyunca zor günler yaşadık. O sırada eşim de ben de çalışıyorduk. Ancak süreç nedeniyle ikimiz de işten ayrılmak zorunda kaldık. Eşim Defne'nin yanında kalıyordu, ben ise hastanede Çınar ile birlikte kalıyordum. Doktorlarımız hastanede bize ilik nakli olması gerektiğini söyleyince hemen arayışa geçtik ve kan testlerimizi verdik. Ailecek test verdik. Ben ve eşimin testleri uyumlu çıkmadı ama Defne'nin kan testi uyumlu oldu. Ameliyatını oldu ve iyileşme sürecine başladı. Nakil sonrası süreç hem bizim hem de Çınar için zorlu geçiyor. Dışarı çıkamıyor, arkadaşlarıyla vakit geçiremiyor, enerjisini atamıyor. Allah'tan evde kardeşi var ki ona oyun arkadaşı oluyor. Gerektiğinde biz de onunla oyun oynuyoruz. Kardeşi onun ilacı oldu resmen. Büyüyünce ona bunu nasıl anlatırım bilmiyorum ama daha güzel günlerimiz olacak inşallah" diye konuştu.

'LÖSEV BİZE ÇOK DESTEK SAĞLADI'

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın (LÖSEV) hastalık sürecinde kendilerine büyük destek verdiğini belirten Emrah Töre, "Sosyal hizmetlerdeki arkadaşların tavsiyesiyle hastanedeyken LÖSEV ile tanıştık. LÖSEV hastalık sürecinde bize çok yardımcı oldu. Nakdi destek, ev yardımı, ziyaretler ve çocuklara moral olacak etkinliklerle her konuda katkı sağladılar. Çocuğumuzun moralini ve enerjisini yüksek tutmak için ellerinden geleni yaptılar. LÖSEV'in bütün etkinliklerine katılmak istiyoruz. Çınar duyunca çok mutlu oluyor. Biz çok şükür Çınar için kardeşinden iliği bulduk. Ama bulamayan insanlar için bağışçı olmak çok önemli. Herkesi bağışçı olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'FUTBOLCU OLMAK İSTİYORUM'

İyileştikten sonra dışarıda oyun oynamak istediğini söyleyen Çınar ise "LÖSEV'in getirdiği oyuncaklarla oynuyorum. İyi olduktan sonra arkadaşlarımla halı sahaya gidip dışarıda oyun oynamak ve pikniğe gitmek istiyorum. Büyüyüp, sağlığıma kavuşunca futbolcu olmak istiyorum" dedi.