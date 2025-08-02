Çınarcık'ta 529 Yıllık Sünnet Şöleni

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, Sultan İkinci Bayezid'in vakfiyesi olarak sürdürülen 529 yıllık gelenekle, 25 çocuk sünnet oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürlüğü'nün düzenlediği Geleneksel Sünnet Şöleni, 529 yıldır süregelen Sultan İkinci Bayezid'in vakfiyesi gereği Yalova'da ve Çınarcık'ta gerçekleştirildi.

Sünnet çocukları ve ailelerini taşıyan sünnet şöleni araçları, Yalova Cumhuriyet Meydanı'ndan polis konvoyu eşliğinde başlayan, Çınarcık sahil şeridindeki nostaljik trenle devam edilen şehir turu sonunda Çınarcık Kaymakamlığı Yeşil Mavi Sosyal Tesisleri'ne Bursa Mehter Takımı ile giriş yaptı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden şölen, mehter gösterisi, çocuklara özel yüz boyama ve pamuk şeker gibi eğlenceli etkinliklerle renklendi. Yalova İl Müftüsü Sayın İlyas Yılmaztürk de törende duayı yaptırdı.

Programa Yalova Vali Vekili Bahattin Atçı, Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız, Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin, Çınarcık Kaymakamı Oğuzhan Erdi Atak, Çınarcık İlçe Emniyet Müdürü Murat Sezgin, İlçe Jandarma Komutanı Ramazan Bozkurt, Çınarcık AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Özalp, Bursa- Osmangazi Yörük Türkmen Dernekleri Genel Başkan Vekili Cennet Yüzer Cankılıç, il ve ilçe protokolü ile aileler katıldı.

Programın sonunda, sünnet olan çocuklara hediyeleri protokol üyelerince verildi.