Çınarcık\'ta Endemik Kaktüs Hırsızlığı

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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde seradan endemik 14 kaktüs çaldığı ileri sürülen kişi gözaltına alındı.

Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde F.H.G'ye ait seradan endemik türde 14 kaktüs bitkisi çalındı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine seraya giden İlçe Jandarma Komutanlığı ve Olay Yeri İnceleme ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi, çevrede bulunan güvenlik kameralarında inceleme yaptı.

Kamera görüntüleri ile tanık beyanlarından yola çıkarak yapılan araştırmalar sonucunda şüphelinin F.G. olduğunu tespit eden ekipler, Çınarcık ilçesinde ikamet eden şüpheliyi 14 endemik bitki ile yakaladı.

Kaktüsler sahibine teslim edilirken gözaltına alınan F.G. hakkında adli işlem başlatıldı.