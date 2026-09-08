Çınarcık\'ta trafoda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü

YALOVA (AA) – Yalova'nın Çınarcık ilçesinde çıkan trafo yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Taşliman Mahallesi Ahmet Sugün Caddesi'nde, Peynirci Baba işletmesi yakınında bulunan trafoda meydana geldi.

Trafoda yangın çıktığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına hızlı şekilde müdahale ederek alevlerin çevreye ve yakınındaki yapılara sıçramasını önledi. Ekiplerin çalışması sonucunda yangın büyümeden kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yangın nedeniyle trafoda maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından bölgede gerekli kontroller yapılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Yetkililer, yangının çevredeki yapılara ve vatandaşlara zarar vermeden kontrol altına alınmasında itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin etkili olduğunu belirtti.